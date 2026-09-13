2500 певци спряха камионите за Гърция
Банско. Пирин планина осъмна с песните и танците на над 2500 самодейци в събота. А ехото носеше звуковете и ритмите към отсрещната Рила планина. Уника...
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Банско. Пирин планина осъмна с песните и танците на над 2500 самодейци в събота. А ехото носеше звуковете и ритмите към отсрещната Рила планина. Уника...
Банско. Заради събора „Пирин пее" пътят към курорта Банско и българо-гръцката граница на ГКПП – Илинден - Ексохи бе затворен за тежкотоварни камиони....
Благоевград. 2500 участници ще разтресат петте сцени на XIV Събор на народното творчество „Пирин пее" с музика, песни и танци. Най-голямото фолклорно...
Туристите ще се насладят на таланта на над 2200 самодейци Благоевград. Много чужденци ще са сред гостите на 14-ия фолклорен събор на народното творче...
Общини возят безплатно зрители на най-големия фолклорен фестивал в региона Благоевград. Самодейци от почти всички населени места в Пиринския край пея...
Благоевград. Съборът за народно творчество „Пирин пее" ще се проведе под патронажа на президента на България Росен Плевнелиев. Най-голямото музикално...
Благоевград. Поредната работна среща във връзка с организирането на тазгодишния събор за народно творчество "Пирин пее" се проведе в петък. Зам.-обла...
Благоевград. Първата работна среща на Оперативното бюро за организиране на поредното издание на Събора за народно творчество „Пирин пее" се проведе въ...