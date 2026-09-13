Литекс е първият 1/4-финалист за Купата след бой над Пирин ГД
Гоце Делчев. Литекс е първият четвъртфиналист в турнира за Купата на България. Ловчанлии победиха в реванша с 4:0 Пирин в Гоце Делчев и така с общ рез...
Следете всички новини, анализи и коментари за Пирин Гоце Делчев. Събрахме водещите материали и бърз достъп до най-релевантните секции, в които темата се развива най-активно.
Гоце Делчев. Литекс е първият четвъртфиналист в турнира за Купата на България. Ловчанлии победиха в реванша с 4:0 Пирин в Гоце Делчев и така с общ рез...
Благоевград. Двама гръцки туристи са затрупани от лавина високо в Пирин планина. Въпреки предупрежденията на Планинската спасителна служба в Банско, ч...
Дамяница. Локомотив София и Пирин Гоце Делчев спретнаха 0:0 в контрола, която се игра на стадиона в Дамяница. Присъстващите на двубоя бяха близо 200 н...
Благоевград. Сериозният размер на задълженията може да спре бизнесмени да инвестират в „Пирин" – Гоце Делчев. Дълговете на футболния клуб са над 500 0...
Гоце Делчев. Славия надви Пирин (Гоце Делчев) с 3:1 като гост в изключително важен мач от 20-ия междинен кръг на "А" група. "Белите" показаха по-добр...
Гоце Делчев. Председателят на УС на ФК "Пирин" - Гоце Делчев Антонио Сакаджийски подаде оставка в сряда, но ще продължи да издържа отбора до 6 януари...
Бургас. Ръководството на "Черноморец" - Бургас пуска днес билетите за предстоящия домакински двубой на „акулите" срещу тима на "Пирин" - Гоце Делчев....
Ловеч. Литекс се наложи с 6:2 над Пирин Гоце Делчев и се изкачи на върха в класирането с равни точки с шампионите Лудогорец, които утре гостуват на Ц...
Батков поздрави Гонзо и поиска успех срещу ЦСКА
София. "Левски" води с 3:0 на Пирин Гоце Делчев на почивката в мача от 16-ия кръг на А група. На "Герена" Димитър Макриев започна като титуляр и реали...
София. "Левски" няма да може да разчита на Цветан Генков за предстоящия шампионатен мач срещу Пирин Гоце Делчев. Нападателят получи жълт картон в посл...
София. Ръководството на "Левски" определи цените на билетите за двубоя от 16-ия кръг на първенството с Пирин (Гоце Делчев), информира официалната стра...
Гоце Делчев. Ботев Пловдив завърши 1:1 като гост на Пирин на Градския стадион в Гоце Делчев в мача от 15-ия кръг на А група. И двата отбора могат да с...
София. Локомотив София победи Пирин Гоце Делчев с 2:0 на стадиона в столичния квартал "Надежда" в мач от 14-ия кръг на "А" група. Резултатът бе откри...
София. В "Левски" няма да могат да разчитат на Ларсен Туре и Пламен Димов за предстоящия реванш срещу Пирин Гоце Делчев от 1/16-финалите на турнира з...
Гоце Делчев. "Какъв футбол на терен като този в Гоце Делчев", възмути се треньорът на "Лудогорец" Стойчо Стоев след успеха с 3:0 над "Пирин" Гоце Делч...
Пловдив. Лудогорец победи Локомотив (Пловдив) с минималното 1:0 при гостуването си на "Лаута" в мач от 5-ия кръг на "А" група. Единствения гол за шам...
Гоце Делчев. Отборът на "Левски" постигна първата си победа за сезона във футболното първенство. В мач от третия кръг на шампионата "Левски" победи ка...
Сяда в агитката срещу „Левски"
Пловдив. "Ботев" (Пд) прегази "Пирин" (Гд) със 7:1 и поведе в класирането след 2-ия кръг в "А" група. За "канарите" се разписаха Домовчийски, Неделев,...