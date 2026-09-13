Сашка Васева в клопка! Емоционална изповед
Участието й в последното издание на "Пирин фолк" беше изключително успешно
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Участието й в последното издание на "Пирин фолк" беше изключително успешно
Заговори за политическа гротеска
Певицата излезе на сцената за първи път след операцията
Сандански даде терен за изява през изминалия уикенд на артисти от България, Сърбия и Македония на 23-то издание на международния фестивал "Пирин фолк"...
Сандански даде поле за изява през изминалия уикенд на артисти, творци, изпълнители от страната, Сърбия и Македония на двадесет и третото издание на Ме...
Благоевград. Истински бум на наши и чужди туристи за Международния фестивал „Пирин фолк 2014" ще има в Сандански. Много гости вече са в града в очаква...
Организаторите на 23-ото издание на Международния фестивал "Пирин фолк" пуснаха в продажба билетите за най-значимото музикално събитие в региона. Добр...
Хотелиерите в курорта Сандански очакват истински бум на наши и чужди туристи за Международния фестивал „Пирин фолк 2015". Те обаче ще осигурят над 150...
Певицата Маргарита Хранова получи признанието на журито на международния фестивал „Пирин фолк" в Сандански. Нейната песен „Молитва за нас" спечели пър...
Благоевград. Алея на артистите и занаятчиите в парка на Сандански ще зарадва стотици жители и гости на града в празничния съботен ден. Събитието е час...
Благоевград. Хотелиерите в курорта Сандански очакват истински бум на наши и чужди туристи за Международния фестивал „Пирин фолк 2014". Много гости веч...
Благоевград. Системата за гласуване, по която журито на фестивала „Пирин Фолк" в Сандански работи миналата година, ще се ползва и тази година. Тя на...
Благоевград. Хотелиерите в курорта Сандански очакват истински бум на наши и чужди туристи за Международния фестивал „Пирин фолк 2014". Те обаче ще оси...
Избират Мис на фолклорния фестивал Хотелиерите в курорта Сандански очакват истински бум на наши и чужди туристи за Международния фестивал „Пирин фолк...
Предварителните кастинги за певци и песни за предстоящото двадесет и второ издание на Международния фолклорен фестивал „Пирин Фолк 2014" приключиха. С...
Сандански. Хотелиерите в курорта Сандански очакват истински бум на наши и чужди туристи за Международния фестивал "Пирин фолк 2013". Според тях поне...