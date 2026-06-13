Солото на "Пинк Мартини" с български корени
Феноменалната вокалистка на "Пинк Мартини" Чайна Форбс
Следете всички новини, анализи и коментари за Пинк Мартини. Събрахме водещите материали и бърз достъп до най-релевантните секции, в които темата се развива най-активно.
Феноменалната вокалистка на "Пинк Мартини" Чайна Форбс
Чайна Форбс, солистката на популярната американска група "Пинк Мартини", стриктно спазва безглутенова диета и е поръчала отделно меню за концерта си у...
След две години прекъсване "Пинк мартини" се връщат у нас. Световната поп-джаз формация ще има концерт на 21 октомври в НДК. Американците пълнят залит...