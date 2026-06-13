Лубиц искал светът да го запомни (ОБЗОР)
Често избухваше и крещеше, заключи ме в банята, твърди стюардесата Мария Андреас Лубиц, вторият пилот, за когото се предполага, че е причинил катастр...
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Често избухваше и крещеше, заключи ме в банята, твърди стюардесата Мария Андреас Лубиц, вторият пилот, за когото се предполага, че е причинил катастр...
Бившата приятелка на Андреас Лубиц, втория пилот на германския Еърбъс А320, който е заподозрян, че умишлено е причинил катастрофата на самолета, твърд...
Може да е получил инсулт или инфаркт, затова в кабината не бива да остава сам летец Когато чух за катастрофата на самолета на "Джърмануингс", първат...
В деня на катастрофата Андреас изобщо не трябвало да е на работа Пилотът, който умишлено разби във Френските Алпи самолет "Еърбъс" А320, Андреас Луби...
Пилотът, за който се смята, че нарочно е разбил във Френските Алпи самолета Еърбъс A320, в който загинаха 150 души, е страдал от любовна мъка, съобщав...
Фейсбук прегря със страници за пилота убиец Андреас Лубиц. Наша справка в социалната мрежа показва, че хиляди хора споделят публикации за трагичния ин...