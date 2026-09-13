Ненчо Балабанов поема P.I.F. в чест на Димо
Бяхме големи приятели, споделя актьорът
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Бяхме големи приятели, споделя актьорът
Той ни гледа отгоре и е доволен от резултата, казват тримата му колеги за новия албум на ПИФ
Страхотният артист до последно вярвал, че ще се спаси от вируса
Не мога да му кажа „сбогом“, признава вдовицата на музиканта
Епизодът е озаглавен "Един изпуснат вирус" и описва буквално днешната ситуация
Кадри от мобилните телефони на фенове ще влязат във видеото към новия им сингъл „Юли" Изпълнителите от P.I.F. дават на феновете си главна роля във ви...