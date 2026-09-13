Диана Дамянова смаза Кики и Ники, посочи новата роля на Пеевски
Има група политици, които само повтарят опорките на пиарите си
Следете всички новини, анализи и коментари за Пиар. Събрахме водещите материали и бърз достъп до най-релевантните секции, в които темата се развива най-активно.
Има група политици, които само повтарят опорките на пиарите си
Пеевски има и друг вот извън етническия, подчертава тя
Всички партии говорят, че не искат да работят с Пеевски, но никой не изразява готовност да работи с Доган
Българската политическа система е стигнала до персонален колапс
Мантрата „изборите няма да бъдат честни“ отблъсква хората, кара ги да не гласуват
Тези избори ще бъдат интересни, тъй като има партии, които ще имат по-малко избиратели
Той не вярва да има мнозинство, в което да участват ГЕРБ и ПП-ДБ с „Възраждане”
С новата си песен той призовава младите хора да не се притесняват от промени и да ги направят
Емилиана Стоименова е поетеса
Емоцията на Севдалина Арнаудова
Гавазова се е отказала от идеята да се връща на малкия екран, поне засега
Златното отличие е присъдено на SiteMedia Consultancy в категорията EMPLOYEE RELATIONS
Според него принципното обединение е на база ЕС и НАТО, а другото е русофилско
Даиана Дамянова беше заедно с тях от самото начало на политическия им проект
Сгромоляса се кампанията „Нито глас за Пеевски!”
Соня Момчилова е назначена за ръководител на пресцентъра на служебното правителство
Венета Харизанова от дълги години е близка на Дългия
Десислава Христова: Изневярата е епидемия
Оставката внушава, че си виновен, твърди Ирина Кънева
Фидел има една любима - Куба "Фидел Кастро е цар на пиара. Той е невероятен човек. Не може да е гадже на никого. Неговата любима е Куба и това е. Той...