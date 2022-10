Българска кампания стана победител в световни пиар награди

Българска кампания е победител в категория Employee Relations на световните награди на престижното издание PR News – PLATINUM AWARDS 2022. Златното отличие се присъжда на комуникационната агенция SiteMedia Consultancy за кампанията „MyHR – На един клик разстояние“ на Загорка, част от корпорация Heineken. Успехът на SiteMedia Consultancy се допълва от общо шест Почетни отличия в други категории като Branding, Campaign of the Year > Education, Employee Event, Employee Relations, Event PR/Marketing и Online Press Room/Media Center. В категориите за индивидуални отличия на престижния конкурс Ружа Загорска, управляващ партньор в SiteMedia Consultancy, получи Почетни отличия за PR Team Leader of the Year и Media Relations Professional of the Year.

SiteMedia Consultancy спечели наградите в сериозната конкуренция на професионалисти, глобални агенции и компании като Google, Pepsico, Ruder Finn, Linkedin, Philip Morris International, Saatchi & Saatchi, Hilton, Ogilvy, FleishmanHillard, Amazon, SAP, Mastercard, WeberShandwick и много други. SiteMedia Consultancy е единствената агенция от Източна Европа с признания на PLATINUM PR AWARDS 2022.

Дигиталната платформа MyHR на корпорация Heineken дава повече гъвкавост на служителите ѝ и също така олекотява работните процеси между екипите в компанията. За лансирането на платформата в България Загорка АД, заедно със SiteMedia Consultancy, разработва комуникационна стратегия, с която представя предимствата и ползите на MyHR за служителите на компанията. Комуникационната кампания успява да достигне успешно и да ангажира 100% от служителите на Загорка АД. MyHR цели да преодолее и предизвикателствата, свързани с новия начин на работа като хибридни работни процеси, а в допълнение и да спестява време и ресурси.

„Това признание засвидетелства за пореден път, че българският комуникационен пазар е на световно ниво. Благодарни сме на ЗАГОРКА, която ни се довери за осъществяването на тази прекрасна кампания. Чрез нея предприехме голяма крачка за дигитализиране и улесняване на работните процеси, свързани със служителите на компанията. Щастливи сме, че Employer Branding кампаниите в България са на толкова високо ниво и че компаниите не спират да ги преоткриват, като с това помагат за развитието на целия пазар“, сподели Ружа Загорска, управляващ партньор в SiteMedia Consultancy.

„Горди сме с тази награда, защото имаме специално отношение към Employer Branding стратегиите в нашата работа. Те превърнаха хората във фокус на комуникациите, което в тези времена на кризи и предизвикателства е особено важно. Хората са най-ценният ресурс на всяка организация.“