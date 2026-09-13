Директорът на Pfizer каза кога свършва адът
Нужни са ежегодни ваксинации,каза Алберт Бурла
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Нужни са ежегодни ваксинации,каза Алберт Бурла
Нов щам може да се окаже голямо предизвикателство
Тестовете на 6-месечни бебета ще започнат след няколко седмици
Ваксината срещу Ковид-19 на Pfizer/BioNTech осигурява 90% защита от индийския вариант на вируса
По този начин подкрепи препоръката на Европейската агенция по лекарствата
Това показва проучване, което все още не може да установи каква е защитата от комбинирането
Разширяването на разрешението за ваксинация означава, че ще бъде ваксинирано още 5% от населението на САЩ
Ваксината на Пфайзер/Бионтех вече е разрешена за прилагане на хора от 16 години
В Калифорния стартира изпробването на ваксина и за децата от 6 месеца
Европейската комисия заяви, че очаква да подпише най-голямата сделка за доставка на ваксини в света в рамките на дни
Ваксината на Pfizer може да намали приема на пациенти с Covid в болница с три четвърти, установи ново проучване на NHS
Догодина ще са по-скъпи, трябват повече пари в бюджета
Компанията е подала искане до Агенцията за контрол на храните и лекарствата на САЩ
Компаниите "Пфайзер" и "Бионтек" сега публикуваха обновените резултати от анализа
Клиничните изпитвания от фаза 3, обхванали 2260 деца в САЩ, показват 100% ефикасност
Деца на възраст от 6 месеца до 12 години вече са получили първа доза от препарата
Ефективността срещу ковид-19 е 94 процента
Кръвта от хора, които са били ваксинирани, неутрализира инженерна версия на вируса
Британски учени го доказаха
Te обявиха каква печалба очакват за една година