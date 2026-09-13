Стотици се простиха с легендарния Петър Жеков
Играчите на ЦСКА поднесоха специални венци
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Играчите на ЦСКА поднесоха специални венци
Президентът откроява десетките отличия на Жеков, сред които и „Златната обувка“
Христо Стоичков отдаде почит на легендарния футболист Петър Жеков
Днес на 78 години ни напусна легендата на ЦСКА и на националния отбор на България
Петър Жеков е първият българин, носител на Златната обувка
Легендарният нападател представя новма статистика
Двете легенди срещат изключително одобрение сред симпатизантите на партията
Горди сме, че в нашия отбор попада футболист номер 1 на България за всички времена, каза Марешки
Носителят на "Златната обувка" е против обединение с алтернативния
Стойчо Младенов не пожела да коментира случващото се в ЦСКА в последните дни. На въпрос какво мисли затова, че една легенда на "червените" - Петър Жер...
С Димитър Якимов подадохме оставки от Надзорния съвет на ЦСКА, съобщи пред "Стандарт" Петър Жеков. Той се оплака, че с другата легенда на "червените"...
Легендата на българския футбол Петър Жеков получи символична Златна топка за цялостен принос навръх 70-ия си рожден. В компанията на Димитър Якимов и...
София. Днес в Музея на спортната слава на ЦСКА бяха показани уникалните обувки на легендарния нападател на клуба Петър Жеков, информират "червените" н...