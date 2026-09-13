Отиде си най-голямата легенда на спортната ни журналистика!
Дълги години той е част от спортната редакция на Българската национална телевизия
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Дълги години той е част от спортната редакция на Българската национална телевизия
Най-дълго играещият актьор в България има над 300 роли за 75 години в театъра
Боксьорът Борис Георгиев занесе сладкото изкушение на легендата в спорта
"Не съм разбрал, че съм отстранен, лекувам се", заявил Петър Василев
Правителството назначи официално Галина Георгиева-Маринова за областен управител на Разград. Това съобщиха от правителствената информационна служба....
Бреговият център в Бургас удря контрабандата с горива Да, Боже, да се оправи, но няма място в администрацията, отсече премиерът ГЕРБ свали доверие о...
"Пожелавам му да оживее и да бъде здрав, но на мига сваляме доверието от него". Това заяви пред журналисти премиерът Бойко Борисов, коментирайки случа...
Правителството назначи заместник-областния управител на Разград Нурие Црънгалова за временно изпълняващ длъжността областен управител. Това съобщиха о...
Оперираха белия дроб на Петър Василев, борят се за живота му Областният управител на Разград Петър Василев катастрофира тежко вчера около 1,15 ч през...
Финансистът Петър Василев е новият областен управител на Разград. 44-годишният губернатор завършва Стопанската академия в Свищов. После започва работа...
Разград. "Искам да поздравя отбора на „Лудогорец" за мъжката игра срещу „Ливърпул". Всички се бориха мъжки и заслужават нашите адмирации." Това каз...