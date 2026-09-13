Задава ли се пети мандат? Кметът на Кюстендил отива на балотаж
Очертават се втори тур и в Дупница
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Очертават се втори тур и в Дупница
Кметът направи една напълно мрачна прогноза как ще работи общината след септември
Сандов казал, че за цялата криза с боклука на Кюстендил е виновен кметът
Веско Стоянов и Петър Паунов са се явили с адвокат в столичната полиция
Водещи търговски вериги ще изкупуват директно продукцията на черешопроизводители в Кюстендилско, съобщи кметът на Кюстендил Петър Паунов. Той прикани...
В изпълнение на стратегията на Петър Паунов за възвръщане славата на Кюстендил като балнеоложки център и с цел стимулиране на местния потенциал за раз...
„Батак носи свой собствен дух, защото тук хората разбират патриотизма не като противопоставяне, а като памет, сплотеност и готовност за единодействие...
Референдум в Кюстендил за кандидатурата си прави Петър Паунов 800 лв. ще излезе дописването на 5 юли, 200 доброволци правят организацията Кметът на...
София. "В понеделник ще блокираме централата на ДПС. Няма да допуснем Александър Методиев да положи клетва като народен представител". Това заяви по Н...
Кюстендил. Стотици жители на Кюстендил и Дупница, се събраха на граждански протест срещу възможността Александър Методиев, водач на листата на ДПС в р...