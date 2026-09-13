Всичко за Петър Паунов

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Кмет пита дали да е кмет

Кмет пита дали да е кмет

Референдум в Кюстендил за кандидатурата си прави Петър Паунов 800 лв. ще излезе дописването на 5 юли, 200 доброволци правят организацията Кметът на...

24 май | 19:55
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