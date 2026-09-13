Рокади по върховете! Легендарен депутат и министър влезе в КРС
Парламентът попълни състава на регулатора. Изненадите
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Парламентът попълни състава на регулатора. Изненадите
Говори Петър Мутафчиев
Говори Петър Мутафчиев
Петър Мутафчиев, транспортен министър в кабинета "Станишев" Оправданията не решават проблеми. За пореден път премиерът Борисов избра оправданията, а...
Всеки става депутат с 1500 гласа, каза Манолова Ден след като Кирил Добрев се отказа от участие в листата на БСП София-област и транспортният министъ...
София. „Искаме промяна в правилника, за да се спре със злоупотребата с доверието на хората". Това заяви народният представител от БСП Петър Мутафчиев...
По наше време спряхме практиките за допълнително материално стимулиране, каза Владислав Горанов от ГЕРБ
София. Предложенията младите шофьори да не се качват на магистрала или да карат максимум с 90 км/ч са предложения от обществените организации и все ощ...
Ведомството на Симеон Дянков взело 15 млн. върху заплатите
Петър Кънев отива в Павликени