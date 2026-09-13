Всичко за Петър Мутафчиев

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Кой забърка батака с БДЖ

Кой забърка батака с БДЖ

Петър Мутафчиев, транспортен министър в кабинета "Станишев" Оправданията не решават проблеми. За пореден път премиерът Борисов избра оправданията, а...

16 януари | 7:25
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