Всичко за Петър Манджуков

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Носим кръвта на Севт III

Носим кръвта на Севт III

400 000 дарява Манджуков за най-мащабното проучване на тракийската цивилизация 400 000 лв. дарява днес бизнесменът Петър Манджуков на БАН за най-маща...

18 март | 8:05
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Спасителят на ЦСКА

Спасителят на ЦСКА

Богаташът расте в бедно семейство, едва 40-годишен купува апартаментПетър Манджуков е влюбен в Родопите, радват го трима синове ЦСКА оцеля на магия п...

05 юни | 21:50
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