Търсят какъв е генът на траките
Петър Манджуков дари 400 000 лева за проекта "Траки", ще изследват вино и кон Проучването може да установи и произхода на редица болести, учените чак...
Следете всички новини, анализи и коментари за Петър Манджуков. Събрахме водещите материали и бърз достъп до най-релевантните секции, в които темата се развива най-активно.
Петър Манджуков дари 400 000 лева за проекта "Траки", ще изследват вино и кон Проучването може да установи и произхода на редица болести, учените чак...
400 000 дарява Манджуков за най-мащабното проучване на тракийската цивилизация 400 000 лв. дарява днес бизнесменът Петър Манджуков на БАН за най-маща...
Един от финансовите благодетели на ЦСКА Юлиян Инджов заяви, че най-вероятно е Васил Божков и Петър Манджуков да придобият клуба. "Нямам дългосрочни п...
Един от основните акционери в ЦСКА Петър Манджуков прояви чувство за хумор. "Хора като мен могат да бъдат определени като "балами". За мен и синът ми...
София. Заместник-председателят на НС на ЦСКА Петър Манджуков използва официалния сайт на "червените", за да опровергае информациите в последните дни з...
Богаташът расте в бедно семейство, едва 40-годишен купува апартаментПетър Манджуков е влюбен в Родопите, радват го трима синове ЦСКА оцеля на магия п...
Треньорите на врачанския "Ботев" ще си купят акции на ЦСКА като знак на признателност към клуба. Старшият Бойко Величков и помощникът му Иван Пасков -...