Отиде си светило на Софийския университет
Поклон пред светлата му памет
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Поклон пред светлата му памет
Петър Кънев отива в Павликени
София. Народното събрание няма да дава разрешение за възбуждане на наказателно производство срещу депутата от ДПС Петър Ангелов. Той сам се е отказал...
Петър Ангелов ще се откаже от имунитетата си в понеделник
Петър Ангелов пред "Стандарт": Ще се откажа от спецзащитата