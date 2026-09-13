Опасна ли е за нас 5G технологията?
5G мрежите са изследвани от някои военни, но досега не е проведен тест за сигурност
Следете всички новини, анализи и коментари за Пето Поколение. Събрахме водещите материали и бърз достъп до най-релевантните секции, в които темата се развива най-активно.
5G мрежите са изследвани от някои военни, но досега не е проведен тест за сигурност
Супербързата скорост на комуникация едва ли ще се използва нашироко в скоро време
Москва. Тази сутрин от пистата на заводско летище излетя петият поред опитен образец на перспективния изтребител на КНААПО. Това съобщиха от компаният...