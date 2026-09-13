Повратен петък 13-и за 3 зодии! Нищо няма да е същото
Животът постепенно става по-лек, по-светъл и по-удовлетворяващ
Следете всички новини, анализи и коментари за Петък 13. Събрахме водещите материали и бърз достъп до най-релевантните секции, в които темата се развива най-активно.
Животът постепенно става по-лек, по-светъл и по-удовлетворяващ
Новият сингъл на бандата е вдъхновен от 80-тарската слашър хорър естетика
Този ден се смята за фатален
Смята се, че по това време се активизират злите сили
Той ще бъде гледан от едни с тревога, а от други – с оптимизъм
Звездите ви подтикват силно да мечтаете
Това е изключително мистичен ден
Хората карат по-малко коли, но се блъскат повече, във Формула 1 няма болид № 13
13+13 неща, които не знаем за дяволския ден
Петък 13-и винаги е бил ден, който буди ужас в суеверните представители на обществото ни
Хотелите махат 13-ти етажи, фирми отказват сделки
Те са първите банкери, без тях нямаше да има катедрали
Вчера бе така любимият на всички петък - 13-и. Каква по-фатална комбинация? Но доколко ли е било фатално, и то за кого, случилото се на същата дата пр...
Благоевград. Трима пострадаха при инциденти в Пиринско в нощта срещу петък 13-и, двама от тях в град Сандански, съобщи БГНЕС. Към 20 часа снощи в Спеш...
Мислете позитивно в петък 13-и, съветват нумеролозите
Днес е петък, 13-ти. В комплект с това, че сме все още 2013 година, за някои е добро, за други - лошо знамение. В Таро картите 13 е символ на безсмърт...
Днес Венера ни тласка към флиртове и успешни сделки
Червените депутати нямат страх от петък, 13-и. И ще вдигнат наздравица, но заради празника на колегата си Антон Кутев. Медийният секретар на БСП е род...