Всичко за Петък 13

Следете всички новини, анализи и коментари за Петък 13. Събрахме водещите материали и бърз достъп до най-релевантните секции, в които темата се развива най-активно.

Последни новини Любопитно Култура Общество
Наздраве за Кутев

Наздраве за Кутев

Червените депутати нямат страх от петък, 13-и. И ще вдигнат наздравица, но заради празника на колегата си Антон Кутев. Медийният секретар на БСП е род...

13 септември | 5:10
0 коментара
16373