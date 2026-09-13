Защо Марго Роби реши да изиграе Барби, след като мрази тази кукла
Наричат австралийската актриса холивудската Пепеляшка, която няма кръстница фея
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Наричат австралийската актриса холивудската Пепеляшка, която няма кръстница фея
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Носителят на „Еми“ влиза в мюзикъла „Пепеляшка“
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Старозагорска балерина срещна своя принц два пъти в една вечар Старозагорската балерина Кремена Костова, която се превъплоти блестящо в ролята на Пеп...
Новата любима на Гришо е "момиче от народа" Амбицията на Никол Шерцингер няма почивен ден Началото на кариерата на Никол Шерцингер, новата любима на...
Уникална по рода си ръчно изработена кукла на Пепеляшка в японски стил беше продадена вчера през търг платформата на Yahoo за 10 500 долара, или 1,3 м...
Историята на "Пепеляшка" е добре позната, а едноименната лента привлича с изключително естетската си визия. Сюжетът проследява живота на младата Елла...
Благоевград. Познатата на малки и големи героиня Пепеляшка премиерно ще се превърне в принцеса на сцената на Куклен театър - Благоевград. Постановкат...
Репетиционният процес кипи
София. На 20-ти март предстои една специална премиера в Софийската опера и балет. Зрителите ще имат възможността да гледат „Пепеляшка, или триумфът на...
Кейт Бланшет ще изиграе злата мащеха в римейк на "Пепеляшка". Актрисата води преговори да влезе в образа на Лейди Тримейнл. Героинята е известната зл...