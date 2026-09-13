Съседна държава с нов начин за произвеждане на енергия
Слънчева централа с мощност 1 MW
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Слънчева централа с мощност 1 MW
Зачестяват случаите
Ето какво са избрали хората във всеки регион
Трябва задължително да има компенсации за потребителите на газ, както и за хората, които се отопляват на дърва и пелети, казва Дияна Ковачева
Нашенските удариха 1000 лева
Кампанията на "Стандарт" - "България на младите таланти" с вдъхновяваща среща в дунавския град
Търговците искат да спре износът
Около 40% от българите се отопляват на дърва и въглища
Предоставят им екологични уреди на пелети и газ
50 тона пелети са изгорели при пожар в хале в село Кирково, съобщават от ОД на МВР Кърджали. Огънят лумнал около 7 часа. Седем огнеборци от службата...
Голям пожар във фабрика за пелети вдигна на крак огнеборци в Благоевград. Сигнал за огнения инцидент е подаден към 04,05 часа на телефон 112 във вторн...
Кърджали. Детска градина „Знаме на мира" в Черноочене, където се обучават 120 малчугани, от тази зима ще се отоплява с пелети, съобщи кметът на община...