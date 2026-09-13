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Пожар вилня в цех за пелети

Пожар вилня в цех за пелети

Голям пожар във фабрика за пелети вдигна на крак огнеборци в Благоевград. Сигнал за огнения инцидент е подаден към 04,05 часа на телефон 112 във вторн...

10 ноември | 12:55
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