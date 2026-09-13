Мнозинството германци са за широка коалиция
Берлин. 58% от германците искат да бъдат управлявани от широка коалиция между партиите на канцлера Ангела Меркел и социалдемократите на Пеер Щайнбрюк,...
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Берлин. 58% от германците искат да бъдат управлявани от широка коалиция между партиите на канцлера Ангела Меркел и социалдемократите на Пеер Щайнбрюк,...
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