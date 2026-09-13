Почина академик - доайен на цяла дисциплина в българското образование
Той бе университетският преподавател и единственият действащ член-кореспондент педагог на БАН
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Той бе университетският преподавател и единственият действащ член-кореспондент педагог на БАН
Най-много висши училища има в Югозападния район за планиране
Държавата отново в битка с липсата на студенти в педагогическите специалности
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Бъдещите педагози ще карат по-дълъг стаж, казва Мукаддес Налбант