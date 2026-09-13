Как да обучим куче пазач
Най-добре е да се обърнем към професионален треньор
Следете всички новини, анализи и коментари за Пазач. Събрахме водещите материали и бърз достъп до най-релевантните секции, в които темата се развива най-активно.
Най-добре е да се обърнем към професионален треньор
Животните трябва да започнат да се обучават от малки
Управникът на Зелен дол има седем заместници Той изминава пътя от "Разпни го" до "Осанна" само за няколко месеца. В началото го наричат с пренебрежит...
Дързък грабеж разследват криминалисти от Сандански. Сигнал за престъплението е подаден към 03:30 часа във вторник. Десетина минути по-рано най-малко 5...
Сливен. 30 фотоволтаични панела на обща стойност 14 000 лева са били откраднати от пазача им в работно време. Охранителят примъквал по няколко фотовол...
Управници се жалват, че масово се подменят имена в списъците по програма „Сигурност" Благоевград. Кметове от община Благоевград негодуват от масовата...
По принцип кучето се слави като най-добър приятел на човека, но не и в случая на 4-годишния Джеръми. Това шокиращо видео показва как детето бива спасе...
Багдад. Главният редактор на радио "Свободен Ирак" Мохамед Бидайуи е бил застрелян на път за работа, съобщава CNN, позовавайки се на иракската полиция...
Благоевград. Патрули от доброволци пазят петричкото село Чучулигово от крадци гастрольори. Кметският наместник Андон Карачоров от няколко дни организи...
Мъжът криел дрога в експонати
Внезапната намеса на полицията осуетила кражбата