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Пазач отмъкна фотоволтаици

Пазач отмъкна фотоволтаици

Сливен. 30 фотоволтаични панела на обща стойност 14 000 лева са били откраднати от пазача им в работно време. Охранителят примъквал по няколко фотовол...

11 ноември | 19:35
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