Патриарх Неофит се срещна с американския посланик. Какво си казаха
Срещата се състоя в Софийска митрополия
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Срещата се състоя в Софийска митрополия
Светинята ще бъде посрещната днес (26 април) в старинния столичен храм „Св. София“
Действията идват в разгара на военния конфликт в Украйна
На 10 май през 1953-та година Третият църковно-народен събор избира пловдивския митрополит Кирил за първия съвременен български патриарх
Руският патриарх със специално послание към участниците В неделя, когато според православния календар е рожденият ден на Църквата - Петдесетница, на...
Пловдивският митрополит Николай изрази мнението си относно посещението на Вселенския патриарх Вартоломей. Ето позицията му без редакторска намеса: П...
София. Днес в приемния салон на Патриаршеския дом тържествено бе подписан договор за преотстъпване правото на собственост на патриаршеската катедрала...
София. Уебсайтът на Българската православна църква и Светия синод осъмна с турския флаг на черно-червен фон и войнствен "саундтрак". Хакерите се предс...
София. Българската патриаршия ще открие Православна духовна академия „Св. Св. Кирил и Методий" в Пловдив. Предложението на Светия Синод на Българската...
София. Патриарх Неофит е в добро здраве, не е припадал и е издържал цялата служба за закриване на заседанието при Вселенския патриарх Вартоломей, съоб...