Всичко за Партизан

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Последни новини Спорт
Божинов: Аз съм за пример

Божинов: Аз съм за пример

Нападателят на "Партизан" Валери Божинов затвори устата на журналистите, които от няколко дни се занимават само с килограмите му. Повод за това даде т...

20 април | 21:40
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Божинов с оферта от Китай

Божинов с оферта от Китай

Българският нападател на "Партизан" Валери Божинов има оферта от китайския "Гуоан". "Знам, че има оферта, но не мога и не е редно да коментирам повеч...

01 февруари | 14:30
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