Мощен удар! Левски цака Партизан
Каква е целта на "сините"
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Каква е целта на "сините"
Той получи и наградата си за Най-полезен състезател в Евролигата за месец януари
Очакват и български фенове
Футболистът искал 500 000 евро на година
Кметът на Червен бряг не пуска повече "сини" фенове
"Гробарите" взимат трофея за четвърта поредна година
Цървена Звезда остави "гробарите" на пето място
Заралии удариха "Партизан" и подлудиха 10 000 под Аязмото Красен Кралев също уважи празника на старозагорци Близо 10 000 екзалтирани фенове запяха с...
Представен бе и юбилейният спортен алманах „100 години светът е Берое" Точно в 19 часа и 16 минути в понеделник вечер в чест на годината, в която е у...
Юбилейната марка е с номинал 0,65 лв , в тираж 5000 и нея е изобразен шампионския тим на старозагорци от 1986 г.Пощенска марка „100 години Светът е Бе...
Нападателят на "Партизан" Валери Божинов затвори устата на журналистите, които от няколко дни се занимават само с килограмите му. Повод за това даде т...
Валери Божинов хвърли в смут "Партизан". Треньорът на сръбския гранд Иван Томич проплака, че не може да използва голаджията за днешния мач с "Радник"...
"Партизан" спечели ценни 3 точки с 2:1 при гостуването на "Чукарички", но след като още в 1-ата минута трябваше да наваксва пасив заради Иван Бандалов...
Валери Божинов и съотборниците му в "Партизан" за пореден път доказаха, че знаят как да се забавляват. "Гробарите" постигнаха много важен успех при го...
Тамара Джурич е известна фенка на "Партизан" и изрази своето разочарование от загубата на "гробарите" от "Цървена звезда" (1:2)
Нападателят на "Партизан" Валери Божинов се закани тежко на кръвния враг "Цървена звезда". Двата тима ще мерят сили на 27 февруари, а днес "гробарите"...
Нападателят Валери Божинов върви уверено по стъпките на Кристиано Роналдо и скоро може да има цяла модна линия "Малко коте". Стотици фенки полудяха по...
"Гробарите" си разменят голи снимки на дърта писана Ако не друго, то поне българският нападател Валери Божинов показа чувство на хумор. Днес той се з...
Човекът във форма за "Партизан" Валери Божинов не спира с добрите си игри. Нападателят донесе победа на своя "Партизан" (Белград) с 1:0 над руския "То...
Българският нападател на "Партизан" Валери Божинов има оферта от китайския "Гуоан". "Знам, че има оферта, но не мога и не е редно да коментирам повеч...