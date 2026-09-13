Божинов доживя първи трофей
Валери Божинов най-после спечели първия трофей в кариерата си. Нападателят на "Партизан" започна като титуляр и игра 72 минути във финала за Купата на...
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Валери Божинов най-после спечели първия трофей в кариерата си. Нападателят на "Партизан" започна като титуляр и игра 72 минути във финала за Купата на...
Загуба за "Партизан" в Белград. Снощи БАТЕ Борисов го победи с 1:0. Мачът бе първи от плейофите на Шампионска лига. Валери Божинов, около който вчера...
Поредният корупционен скандал в сръбския футбол замеси и българския голаджия Валери Божинов и "Партизан". Припомняме, че през миналия месец полицията...
Новата звезда на "Партизан" Валери Божинов избухна с попадение и две асистенции в първия кръг на сръбското първенство. "Гробарите" надвиха "Металац" с...
Частна фирма е трябвало да охранява София. Тринайсет души са задържани след сбиването на фенове на "Левски" и "Партизан" (Белград) в зала "Универсиад...
София. „Много е тежко да се говори след такава ситуация. Смятам, че беше невероятно причина и не виждам причина да се развали. Видях доста фенове, кои...
Тайната на "Лудогорец": Кисело мляко и танци
Играчите на "Партизан" вдигнаха бунт за пари