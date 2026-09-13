БНБ предупреждава: Измамници използват AI, за да точат банкови сметки! Ето какво да не давате
Фалшиви SMS-и, deepfake и „стая за възстановяване“ превръщат доверието ни в оръжие срещу самите нас
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Фалшиви SMS-и, deepfake и „стая за възстановяване“ превръщат доверието ни в оръжие срещу самите нас
Изданиeтo Тhе Vеrgе cъoбщaвa, чe нoвaтa фyнĸция
Публични са станали около 1516 адреса на електронна поща
Нов начин да ни крадат банковите пароли
Ново проучване дава подробности как да се предпазим
Каква ще е тяхната алтернатива
Ето за какво да взимате
Платформата използва 15-те милиона записа в речника Rockyou като входни данни
За да получи достъп до токена, системата изисква от потребителя да потвърди самоличността си, например чрез скенера за пръстови отпечатъци на мобилния...
Важните настройки на устройството на вашетео дете
Личните данни, акаунти и пароли на близо 2,6 млн. потребители от страната се продават за 750 евро
Винаги актуализирайте софтуера на всички ползвани устройства
В момента се провеждат тестове на новата състема
Най-лесната стъпка да защитиш данните си е като използваш по-сложни и дълги пароли
Внимавайте какво пишете на телефона си – може да ви хакнат!
Паролите на милиони Фейсбук потребители са били достъпни за около 20 000 служители на компанията
Един на всеки петима служители би продал служебните си пароли. Проучване на тексаската компания SailPoint, цитирано от TheNextWeb, сочи, че киберсигур...
Внимание! Компанията за управление на пароли SplashData представи своя годишен списък на най-популярните пароли за изминалата година, пише Business In...
Прости пароли в интернет използва Барак Обама. На среща за киберсигурността в Станфордския университет американският президент призна, че е свикнал с...
Сан Франциско. Хакери пуснаха стотици пароли на потребители на облачната услуга Dropbox в интернет и твърдят, че разполагат с данните за още 6,9 милио...