Всичко за Пароли

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Обама използва прости пароли

Обама използва прости пароли

Прости пароли в интернет използва Барак Обама. На среща за киберсигурността в Станфордския университет американският президент призна, че е свикнал с...

14 февруари | 18:15
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