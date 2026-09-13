10 причини да обърнем внимание на силния долар
Руската рубла е единствената валута в света, която е в комфортно състояние спрямо долара тази година
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Руската рубла е единствената валута в света, която е в комфортно състояние спрямо долара тази година
За пазарите това е психологическа бариера
Зeлeнитe пapи ce възпoлзвaт oт cтaтyтa cи нa yбeжищe
През 2016 г. еврото най-вероятно няма да достигне паритет с долара. Това заяви финансистът Бисер Манолов по време на четвъртата годишна конференция за...
Варна. Внучката на капитан Светлозар Собаджиев –Никита изпя на сцената на Летния театър във Варна песента „Tomorrow" от филма „Ани" и просълзи цялата...
Имам грехове, но покажете ми този, който няма, коментира топактьорът. Михаил Билалов тази вечер излиза за първи път в "Почти представление" в Младежк...
ДПС печелят в 5