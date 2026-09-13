Д-р Йорданов, БЛС: Парите за здраве свършват през септември
София. С тези темпове на разплащане от Здравната каса, от септември няма да има пари за здраве, предупреди в ефира на БНТ д-р Юлиан Йорданов, зам.-пре...
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София. С тези темпове на разплащане от Здравната каса, от септември няма да има пари за здраве, предупреди в ефира на БНТ д-р Юлиан Йорданов, зам.-пре...
София. Нови разчети на парите за болниците ще изготви здравната каса. Те ще са за последните три месеца на годината. Решението е взето от Надзорния съ...
„До края на годината може да има увеличение на заплатите на работещите в психиатричните болници". Това съобщи пред БНР министърът на здравеопазването...
Милиони евро, предназначени за бедните в България и Румъния, ще се пренасочат към Германия. Първо - защото двете балкански страни не умеят да ги усвоя...
Секретарки вземат по 1300 лв. заплата, лекари контрольори едва 600
София. Парите в обращение нараснаха с 338 млн. лв. през второто тримесечие на годината, сочат данните на БНБ. Така общата сума на парите в брой, които...
Министърът не търпи упреци от ГЕРБ