Майката на прегазения Паоло: Убиецът на сина ми може да избяга
„Възможно е убиецът на сина ми да се укрие от правосъдието". Това заяви пред Нова тв Красимира Иванова, майката на 6-годишния Паоло, който беше прегаз...
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„Възможно е убиецът на сина ми да се укрие от правосъдието". Това заяви пред Нова тв Красимира Иванова, майката на 6-годишния Паоло, който беше прегаз...
"Шофьори, внимавайте, защото вашите престъпления не остават ненаказани!". Такова е посланието, което майката на 4-годишния Паоло, който бе прегазен на...
"Панатинайкос" поднови битката с големите си съперници на Стария континент за национала Александър Везенков. Гръцкият шампион е сред фаворитите за под...
Виждам, че всички други мечти може да бъдат химера, ако детето ти не е живо". Това каза майката на прегазения преди година 4-годишен Паоло Красимира И...
За бабаитлъка по пътищата България плаща с най-скъпото си - децата. А трагедиите с прегазени от джигити малчугани са кошмарно дежавю, срещу което, изг...
Бронзова статуя на дете с колело ще бъде поставена на лобното място на малкия Паоло, който бе убит на пешеходната пътека през лятото на миналата годи...
6 години затвор на убиеца на 4-годишния Паоло от Стара Загора постанови Пловдивският апалативен съд. Това е втора инстанция по делото срещу Георги Сап...
Съпричастни граждани и близки на починалия 4-годишен Паоло от Стара Загора се събраха пред съда в Пловдив, където се гледа на втора инстанция делото с...
Пловдивският апалативен съд днес ще гледа на втора инстанция делото за смъртта на 4-годишния Паоло. На първа инстанция вече старозагорският окръжен с...
Стара Загора. Градът на Паоло, както стана печално известен Стара Загора, заради безпардонното убийство на 4-годишното дете на пешеходната зона в цент...
Стара Загора. Майката на 4-годишния Паоло, който бе прегазен смъртоносно на пешеходната зона в Стара Загора, докато караше велосипедчето си, Красимира...
Макар и съкратен, съдебният процес бе истинско мъчение за родителите на детето Стара Загора. Старозагорецът Георги Сапунджиев /44 г./, който прегази...
Стара Загора. С мълчаливо бдение на граждани тази сутрин пред съдебната палата ще стартира процесът срещу 44-годишния старозагорец Георги Сапунджиев,...
Стара Загора. Днес стартира делото срещу Георги Сапунджиев - мъжът, който преди няколко месеца прегази 4-годишния Паоло на пешеходната зона в Стара За...
Стара Загора. Съдебният процес срещу убиеца на 4-годишния Паоло – старозагорецът Георги Сапунджиев, ще започне на 21 ноември, съобщиха от Старозаго...
Стара Загора. Шофьорът, който прегази в Стара Загора четиригодишния Паоло, ще бъде изправен пред съда в края на октомври. Обвинителният акт срещу Геор...
Стара Загора. Досъдебното производство за трагичния случай с 4-годишния Паоло, който бе убит на пешеходната зона в Стара Загора в началото на юни тази...
Стара Загора. Произшествията с пешеходци отново зачестиха в Стара Загора. След затишието около трагедията с 4-годишния Паоло отново недобросъвестни шо...
Пловдив. Старозагорчанинът, който прегази с джипа си 4-годишния Паоло на пешеходна зона, остава под домашен арест. Това реши Апелативният съд в Пловди...
Пловдив. Пловдивският апелативен съд ще разгледа мярката за неотклонение "домашен арест" на Георги Сапунджиев. Мъжът е обвинен за това, че в началото...