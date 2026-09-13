Най-чаканото решение в София. Започва с хотел "Париж" (СНИМКИ)
Те стават паметници накултурата
Следете всички новини, анализи и коментари за Паметник На Културата. Събрахме водещите материали и бърз достъп до най-релевантните секции, в които темата се развива най-активно.
Те стават паметници накултурата
СО предлага промени в Закона за паметниците на културата
Инвеститори от Германия и Дубай го превръщат в терен за бизнес полети Летище Божурище успя да си извоюва титлата - "паметник на културата". Най-стара...
Окръжна прокуратура-Пловдив привлече като обвиняем бившия кмет на Хасково Георги Иванов за това, че в качеството си на длъжностно лице е издал заповед...
"Разрушената от собственика си сграда в Харманли не е паметник на културата. Сградата не фигурира в списъка със сгради, които са ценности, нито от нац...
Националният исторически музей (НИМ) възнамерява да предложи за национален паметник на културата римска пътна станция, намираща се по пътя Дунав - Тро...
София. Ще намалее таксата за идентификация на произведения на изкуството, които не са културни ценности, реши Министерски съвет днес. Правителството п...
Рим. От събота е забранено движението на автомобили по основния път до Колизеума, за да се защити историческия паметник от замърсяването от изгорели...
Общината във Враца предприе спешен ремонт на рушаща се красива къща в центъра на града