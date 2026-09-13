Мистерията с взрива в Банкя се заплита. Говори собственикът на "Овергаз"
По думите му хората, които са живели там, не са консумирали газ през последните две години
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По думите му хората, които са живели там, не са консумирали газ през последните две години
Сделката еше обявена по време на форума "Три морета"
Компанията още няма обяснение защо бяха спрени доставките на синьо гориво "Овергаз" е завел иск срещу "Газпром" за неизпълнение на договорни отношени...
Резултатите от проверката на „Овергаз" ще станат ясни на 10 февруари, обяви пред журналисти председателят на Комисията за енергийно и водно регулиране...
Ало-измамници работят по нова схема- лъжат клиенти на "Овергаз". Това сигнализира наша читателка, която искали да измамят именно по този начин. "Оба...
Скандалите около "Овергаз" не спират. Сашо Дончев е изпратил до ЕК писмо на 23 декември, с което предупреждава за злоупотреба на „Газпром" с господств...
"Овергаз" е пред угрозата да изгуби лиценза си. Председателят на Комисията за енергийно и водно регулиране Иван Иванов, издаде заповед, с която регула...
"Овергаз" ще бъде на 100% придобит от "Газпром Експорт". До газова криза няма да се стигне, защото газ има. Възможно е в последно време от "Овергаз"...
Ще настояваме цената на синьото гориво да не е по-висока "Булгаргаз" ще преговаря цената на газа, който получава извънредно от 1 януари, за да осигур...
В съответствие с клаузите на договора между "Овергаз Инк." и "Газпром Експорт" в предвидения срок са изпратени: * Годишна програма и заявка за необхо...
Няма как държавата да извива на някого ръцете. Ако тя искаше да прави това, то тя нямаше да впрегне целия си потенциал, за да реши проблема. Това заяв...
Няма никакви проблеми с доставките на природен газ за 56-те хиляди битови и 3-те хиляди промишлени абонати на „Овергаз" в първите часове на Новата 20...
Новогодишната драма с възможността над 59 хил. потребители на природен газ да останат без отопление още в първите минути на 2016 г. е на път да бъде р...
Към този момент можем да гарантираме на българските граждани, че вече през системата на „Булгартрангаз", който е доставчик към „Булгаргаз" ще продължи...
"Булгаргаз" ще доставя природен газ на над 200 хил. клиента на "Овъргаз" на досега договорените цени. Това ще важи е рамките н един месец, стана ясно...
Ще бъдат изградени хотели, заведения и дори нова болница Автомобилна писта за състезания от "Формула 3" ще бъде изградена край Сливен. Фирма "Овъргаз...