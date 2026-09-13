Сарафов поиска отвод на скандална съдийка
„Считам за недопустимо произнасянето на съдия по дело, по което би имал пряк и личен интерес от неговото решаване“, посочва и.ф. главния прокурор
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„Считам за недопустимо произнасянето на съдия по дело, по което би имал пряк и личен интерес от неговото решаване“, посочва и.ф. главния прокурор
Какво следва?
Съдебният състав си направи отвод
Гюров заяви по време на заседанието по делото, че има съмнения за безпристрастността на Георги Чолаков
Още преди седмица бе заявено неофициално за случващото се
Нито аз, нито моите колеги имаме данни за мотивите на отвода на колегите, казва началникът
Днес трябваше да бъдат разгледани гаранциите на двамата обвиняеми
След отвода на магистратите делото ще бъде прекратено и изпратено във Върховния административен съд за определяне на друг съд, който да го разгледа
Делото срещу старши инспектора към затворническото общежитие „Керамична фабрика" във Враца, прибирал подкупи от лишени от свобода, е под въпрос. От п...
Адвокатът на акушерката Емилия Ковачева, която преби бебе в столична болница, поиска отвод. Причината - двама от тримата магистрати вече са разглежда...
Съдия Петя Крънчева, която бе избрана от системата при публичното разпределение на делото срещу Владимира Янева си направи отвод. Един от зам.-предсе...
Двама прокурори си направиха внезапно отвод по скандалния процес "Гранити", който трябваше да тръгне отначало в Бургаския окръжен съд. От делото се от...
Върховният административен съд (ВАС) не уважи искането на "Бромак" за отвод на съдебния състав по делото за КТБ, начело със съдия Георги Колев, съобщи...
София. "Аз не съм виждал никакви тефтери от лятото на миналата година". Това заяви пред журналисти Филип Златанов преди да влезе в съда Тефтерите в ц...
София. Съдията по делото "Октопод" Румяна Ченалова няма да си направи отвод. Искане за това постъпи от защитата на подсъдимите. Основанието бе, че сре...
То бе поискано от защитата на Цветан Цветанов
София. Съдия Тони Гетов е насрочил делото срещу бившия министър на вътрешните работи Цветан Цветанов за 28 ноември. Това съобщиха от пресцентъра на Со...
Делото спря заради афера между магистрат и адвокат
София. Съдия Димитрина Ангелова, докладчик по делото срещу Цветан Цветанов, си направи отвод. Процесът е натоварен с много високи обществени очаквани...
Съдия Ангелова си направи самоотвод