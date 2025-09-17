Обрат по делото на Благомир Коцев

Тримата апелативни съдии, които утре трябваше да се произнесат по молбата на кмета на Варна Благомир Коцев да излезе от ареста, са си направили отвод, съобщиха от съда.

Александър Желязков, който е и заместник-председател на Софийския апелативен съд, и съдиите Атанаска Китипова и Десислав Любомиров мотивират оттеглянето си с "безпрецедентна негативна кампания срещу всеки ангажиран с участие при разглеждането на казуса съдия".

Тримата са категорични, че е недопустимо правораздаването да става заложник на политически интереси, при преследването на които да се нарушава закона, накърняват се личните права на съдиите и се уронва авторитетът на съда.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com