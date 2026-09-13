Щракат белезници. Заловиха цяла престъпна група в Разград (снимки)
Навлизат в домовете с цел кражби
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Навлизат в домовете с цел кражби
Илия Стоилов е ръководил престъпна група за изнудване, побои и отвличания
Въоръжени мъже в униформи на силите за сигурност отвлякоха американец и австралиец в центъра на афганистанската столица Кабул. Това е поредното отвлич...
Днес 59-годишният професор по история Сейф ел Дин Мустафа от университета в Кайро отвлече пътнически самолет на авиокомпанията EgyptAir. По негово иск...
София. Специализираната прокуратура повдигна обвинения на трима участници от организираната престъпна група, създадена с цел лихварство, отвличания и...
Турция затвори консулството си в Басра, има още отвлечени граждани