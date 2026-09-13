Нова трагедия на пътя при кошмарна отсечка!
Какво съобщиха от Спешна помощ - Русе
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Какво съобщиха от Спешна помощ - Русе
Регионалният министър Иван Иванов е на инспекция, за да увери в безопасността на пътуващите
Строежът включва изграждането на най-големия пътен възел, строен някога в България
Пътят ще бъде пуснат през юни
Работата по жп отсечката Куманово-Беляковце представлява рехабилитация по европейски стандарти на съществуващата линия
Ужасяващо състояние на отсечката
Това разкри Бойко Рашков
Ако имахме ордени на труда, ти щеше да получиш, каза премиерът на млад работник
Сред 11-те кандидати основно преобладават българските фирми Обичайните заподозрени консорциуми и компании искат да строят новата отсечка от магистрал...
Няма драма в трафика, стараем се максимално да не пречим, увери инж. Братоев Първият от трите етапа на строителството на третия лъч е 99% завършен 4...
Близо 4 месеца след като беше открит то президента Росен Плевнелиев и премиера Бойко Борисов, част от ЛОТ 1 на АМ Марица се срина на около 100 м. при...
Около 3-километровата отсечка от ардинското село Боровица до Голобрад е с нов асфалт. Рехабилитацията и реконструкцията на участъка е извършена по Про...
„Поздравявам всички строители и колегите от „Метрополитен". Напълно в срок се справихме". Това заяви кметът на София Йорданка Фандъкова пред БНТ по по...
Министър-председателят Бойко Борисов инспектира днес работата по участъка Белокопитово-Каспичан от АМ „Хемус". Проектът се финансира изцяло от държавн...
Унгария планира да започне строителството на своята отсечка от газопровода "Южен поток" до шест месеца. Това съобщи агенция "Ройтерс", позовавайки се...
София. Агенцията "Пътна инфраструктура" е прекратила договора за изграждане на отсечката Сандански-Кулата от автомагистрала "Струма". Обектът е изпъл...
Ардино. Започва реконструкция на 14 км отсечка Сполука – Любино – Латинка за 1, 3 млн. лв. „Така ще се реши един проблем, който е от 50 години", заяв...
Криводол. Започна ремонтът на последната отсечка от пътя Плевен – Дунав мост 2 – отсечката от границата на област Монтана при село Липен през Криводол...
Настилката е с 3 години гаранция, каза Генчо Георгиев от агенция „Пътна инфраструктура"