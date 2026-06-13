Алпинисти къртят опасни отломъци над Аладжата
Алпинисти спасяват сезона за една от най-посещаваните културно-исторически забележителности по българското Черноморие – Аладжа манастир, като къртят о...
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Алпинисти спасяват сезона за една от най-посещаваните културно-исторически забележителности по българското Черноморие – Аладжа манастир, като къртят о...