Откривателят на ваксината каза кога К-19 свършва
Възможно е ваксината да намали предаването на вируса от човек на човек наполовина
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Възможно е ваксината да намали предаването на вируса от човек на човек наполовина
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