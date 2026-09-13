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Откривателят на Аязмото

Откривателят на Аязмото

Археологът още преди 25 г. предрече, че първият БГ светец е погребан в Голямата базилика Според проф. Георгиев столицата на хан Аспарух е край Варна...

30 юли | 20:30
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