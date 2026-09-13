Бита ли е Диана Димитрова? Ето как актрисата отговори на колегите си
Скандалът продължава да гърми
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Скандалът продължава да гърми
После се успокоил, че любовните им сцени в „Откраднат живот“ са само работа
Д-р Хаджихристев от "Откраднат живот" извадил рамото си
Неда Спасова бачкала още в зоомагазин, кафенета и офиси
Васил Бинев и Моньо Монев разказаха за снимките на „Откраднат живот“
Д-р Огнянова от „Откраднат живот“ признава, че размерът има значение
Алекс и Ралица Паскалева се разминавали безмълвно
Последното гадже на д-р Огнянова от „Откраднат живот“ вече е в чужбина
На 23 февруари е стартът на поредния сезон
Любомира Башева се обясни в любов на Стелиан Радев от Народния театър
Запознахме се на терен, казва Диана Димитрова от „Откраднат живот“
Сезон 10 е за коронавируса и любовните обрати
Докторите, които напуснаха „Откраднат живот“, се събират на плажовете на шоуто
Вергов и Карамазов май ще снимат в Германия
Според така наречената пийпълметрия "Откраднат живот" по Нова е най-гледаният роден сериал от 2014-а до момента. Първият сезон на "бялата" сага, която...
След кратка лятна пауза звездите от "Откраднат живот" се връщат на работа в понеделник и още в първия им снимачен ден на лекарския екип ще се наложи д...
Христо Раянов представи новата си книга "Ами ако? България на три морета" (Истини за българската народопсихопатия). Тя е неговата втора, след дебютния...
Тази седмица д-р Биляна Захариева от "Откраднат живот" ще изпадне в много трудна ситуация. Състоянието й ще се влоши рязко след инцидента с тежко болн...
Заснемането на първия български лекарски сериал "Откраднат живот" приближава финалната права. Това разкриха от кухнята на филмовата поредица по Нова....
Александър и Стоян Алексиеви са най-важната част от каста на новия български сериал "Откраднат живот". Поредицата вече се върти в ефира на Нова. А два...