Тежък провал! Фотосесията с Доган пропадна
Свикано от Почетния заседание се провали с гръм и трясък
Следете всички новини, анализи и коментари за Отцепници. Събрахме водещите материали и бърз достъп до най-релевантните секции, в които темата се развива най-активно.
Свикано от Почетния заседание се провали с гръм и трясък
Целта им е не правителство за хората, а фронт срещу Пеевски
Липсват знакови фигури от Движението
Те учредиха в София формацията "Алтернатива за България"
Те напуснха партията преди две седмици
Гражданското движение на бившия спортен министър почти регистрирано
Независимите народни представители ще разговарят днес с БСП
Проф. Радулов разкри, че е участвал в един разговор с Кирил Петков
Ето какво поискаха шестимата депутати, за да дадат гласа си
Премиерът в оставка Кирил Петков коментира експулсирането на 70-те руски дипломати
Полиграфът дал отговор на въпроса
Какво показаха резултатите?
Според отцепниците правителството на Кирил Петков няма да падне
Подадоха окончателно документи зда напускане
Това бил депутатът Георги Георгиев
В регистрацията са участвали и независимите от Атака и напусналите БСП
БСП стана партия на верните на Нинова кариеристи, каза Красимир Янков
Тук не говорим за повече от 300 души в цялата страна, заяви Цветомир Паунов
Реформаторски блок няма да си сътрудничи с независимите депутати, които подкрепиха изгонения Лютви Местан. Това съобщи Димитър Делчев на нарочна преск...
„Призивът към отцепилите се досега депутати от Парламентарната група на ДПС е да напуснат и Народното събрание, защото те не са били избрани мажоритар...