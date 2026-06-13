Осмокласничка преби учителя си заради двойка (ВИДЕО)
Осмокласничка преби учителя си след скандал за написана двойка. Инцидентът е станал в гимназията "Г. С. Раковски" във Велико Търново. На следващия ден...
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Осмокласничка преби учителя си след скандал за написана двойка. Инцидентът е станал в гимназията "Г. С. Раковски" във Велико Търново. На следващия ден...