IT секторът въстана срещу финансовото министерство
Те се обявиха против идеята за вдигане на максималния осигурителен праг
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Те се обявиха против идеята за вдигане на максималния осигурителен праг
Тютюнопроизводители от Неврокопския край са против увеличението на осигурителните прагове и за техния бранш. Поне засега няма напрежение и закани за о...
Прогнозират фалити, ако Христосков вдигне всички осигурителни доходи