Синът на Осама поиска смъртния му акт от САЩ
Синът на ликвидирания през 2011 г. лидер на "Ал Кайда" Осама бин Ладен отправи до властите на САЩ искане да издадат смъртния му акт. Това става ясно о...
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Синът на ликвидирания през 2011 г. лидер на "Ал Кайда" Осама бин Ладен отправи до властите на САЩ искане да издадат смъртния му акт. Това става ясно о...
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