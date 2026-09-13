Пеевски срещу орязването на пенсиите: Няма да допуснем това!
Няма и не може да има нито една основателна причина, с която да се оправдае това посегателство срещу пенсионерите
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Няма и не може да има нито една основателна причина, с която да се оправдае това посегателство срещу пенсионерите
Мая Манолова иска по едно возило на група
Мярката е заради намалелите приходи в резултат на пандемията от коронавирус
Допълнителните пенсии в Гърция ще бъдат орязани с 40 на сто, а мярката се очаква да засегне 200 хиляди пенсионери. Решението е взето от финансовото ми...
Всички сме равни пред закона, а полицаите два пъти повече са длъжни да спазват правилата и да дават личен пример на останалите по какъв начин би следв...
Българският лекарски съюз се обяви категорично против готвеното орязване на парите за болниците от НЗОК. С 11-12% да се намалят цените на клиничните п...
Лекарският съюз не е съгласен с орязването на цените в извънболничната помощ при надвишаване на бюджета по здравна каса. Това става ясно от становище...
Без партийна субсидия за последното тримесечие ще останат всички структури на БСП в страната. Това е решението на председателя на партията Михаил Мико...
Осем болници може да останат без договор със здравната каса догодина. Причината са рестриктивните промени, с които властта се опитва да ограничи некон...
Идеи за отпадане на правила за работното време разбуниха синдикатите
Вашингтон. Специалната програма за подпомагане на безработните, която бе инициирана през 2008 г., не бе удължена от властите в САЩ. Това съобщи BBC и...