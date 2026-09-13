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Режат пенсиите в Гърция

Режат пенсиите в Гърция

Допълнителните пенсии в Гърция ще бъдат орязани с 40 на сто, а мярката се очаква да засегне 200 хиляди пенсионери. Решението е взето от финансовото ми...

08 юни | 18:45
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