Проф. Хайнц Рьотингер: Възхитен съм от уменията на младите в болниците "Сърце и мозък"
Германският професор има патентован собствен метод за ендопротезиране на тазобедрената става
Следете всички новини, анализи и коментари за Ортопедия. Събрахме водещите материали и бърз достъп до най-релевантните секции, в които темата се развива най-активно.
Германският професор има патентован собствен метод за ендопротезиране на тазобедрената става
Екипите по ортопедия и травматология в ‚Сърце и Мозък‘ работят по най-модерните световни стандарти
Става дума за човек, който е бил в контакт с установен вече заразен с инфекцията
Предупреждението идва от известен български ортопед
Преди 5 години децата, израсли в социален дом, са били с тежки ортопедични малформации и са ходели трудно. Благодарение на ортопедът д-р Франиер, нег...
Стара Загора. Ортопедична работилница, изградена изцяло от дарения, отваря врати в Стара Загора. Модерното производство на ортопедични средства е плод...