"Орешарски марш" стигна Евксиноград, връща се с влак
София. Протестната вълна в София ще се обърне през септември. Правителството на Пламен Орешарски ще получи мощна подкрепа от многохиляден червен митин...
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София. Протестната вълна в София ще се обърне през септември. Правителството на Пламен Орешарски ще получи мощна подкрепа от многохиляден червен митин...
Варна. 22-ма протестиращи дойдоха с пешеходния поход "Орешарски марш" точно по обяд пред правителствената резиденция Евксиноград. Толкова бяха и полиц...
Варна. Остават само 7-8 км на пешеходния поход „Орешарски марш" до правителствената резиденция „Евксиноград". Точно в 16.30 ч. в събота шестимата уча...
Варна. Очакват протестният пешеходен поход „Орешарски марш" да пристигне в морската ни столица днес. Най-вероятно протестиращите ще бъдат във Варна ок...
Стара Загора. Пешият поход „Орешарски марщ" от София до Евксиноград превзе близо 40 км в между Чирпан и Стара Загора в неистовата жега в четвъртък. Ш...
София. В първия ден от отпуската на депутатите нова форма на протест срещу кабинета. От София тръгна пешеходен поход срещу правителството, а крайната...