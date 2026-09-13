Голямо признание. Радев отличи изтъкнати български учени
Постигнатите от тях резултати утвърждават престижа на България зад граница
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Постигнатите от тях резултати утвърждават престижа на България зад граница
Президентът награди Владимир Зарев за заслугите му в областта на културата и изкуството
Бяха отличени театралните и филмови актьори Васил Михайлов и Ириней Константинов
Наградени бяха Христо Меранзов, Дончо Папазов, Цекомир Воденичаров и Александър Александров
Радев каза, че днешното награждаване в Гербовата зала на "Дондуков" 2 е заслужено признание за безспорните професионални успехи на отличените...
Треньорът и голмайсторът на "Трите лъва" отличени за мондиала
Посетилите на Националния военноисторически музей успяха да разгледат ордените на първия демократично избран български президент д-р Желю Желев. Те бя...
В Деня за почит към жертвите на комунизма Националният военноисторически музей получи за временно експониране ордените на президента д-р Желю Желев (1...
Сочи. Президентът на Русия Владимир Путин връчи държавни награди на победителите и медалистите от 22-ите зимни олимпийски игри в Сочи. Състезателят по...
София. Президентът Росен Плевнелиев награди с висши държавни отличия едни от най-големите ни спортни величия. Легендарният треньор по вдигане на т...
Външно министерство оповести критериите, по които ще се дават ордени на чужди посланици. Това ще става само за конкретни заслуги за България. Като при...
София. В деня на 110-ата годишнина от рождението на създателя на компютъра, на специална церемония президентът Росен Плевнелиев връчи ордени "Мадарски...
100 езотерични общества описва в книга Румен Ралчев