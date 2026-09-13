Президентът награди артисти
Президентът и наградените
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Президентът и наградените
Правителството предлага на Президента на Република България да издаде укази за награждаването на шестима дейци на културата с ордени за ролята им за р...
Днес в Гербовата зала на „Дондуков" 2 президентът Росен Плевнелиев ще връчи орден „Стара планина" първа степен на Негово Светейшество Неофит - Патриар...
София. Министерският съвет предлага на Президента на Република България да удостои с орден „Стара планина" – първа степен, с мечове, проф. д-р Николай...
София. С година закъснение бившите посланици на Германия – Матиас Хьопфнер, и на Франция - Филип Отие, получиха най-високото държавно отличие – орден...
Филип Отие не получи традиционното отличие при изтичането на мандата му в България
На други деветима изтъкнати спортисти ще бъде връчен медал „За заслуги"
Варна. Министерският съвет предлага на президента да издаде указ за награждаване посмъртно на футболната легенда на "Левски" Георги Аспарухов с орден...
София. "За мен е чест да наградя двама изключителни професионалисти - Виолина Маринова и Неделчо Беронов, имена, познати на всички ни в България. Те и...
Затягаме контрола, няма да се дават отличия на всеки, обясни Орешарски
София. "Министерството на външните работи прави цялостен преглед за условията, при които е давано най-висшето държавно отличие орден „Стара планина",...
София. Бившият министър на културата Вежди Рашидов изпрати писмо до премиера Пламен Орешарски, в което настоява да бъде направено предложение за връчв...
София. Бившият външен министър Николай Младенов определи като дипломатически скандал решението на външното министерство да не номинира френския послан...
София. Френският посланик у нас Филип Отие няма да получи орден "Стара планина" I-ва степен, преди да напусне София в края на мандата си, съобщи БНР....