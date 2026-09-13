Андрей Гюров оптимист за втори кабинет
Депутатът от ПП не знае дали премиерът Кирил Петков е писал есемеси на депутати от ИТН
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Депутатът от ПП не знае дали премиерът Кирил Петков е писал есемеси на депутати от ИТН
Бих се видял с всяка политическа сила, която ни предложи подкрепа, каза кандидатът за президент
Любимката на народа оптимист за кабинета
Без БСП няма да има стабилно правителство, каза соцлидерът
Не очаквам нов пик заради струпването на хора, каза д-р Брънзалов
Причините да бъдем оптимисти или песимисти са много и все основателни
София. Реформаторите ще търсят срещи с ГЕРБ и с ПФ поотделно, както и ще настояват за тристранен разговор, за да продължат усилията от миналата седмиц...
София. Смятам, че разполагаме с достатъчно добри аргументи и оставам оптимист, че те ще бъдат приети". Така премиерът Пламен Орешарски коментира пробл...