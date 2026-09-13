Борисов: Поръчани са повече от нужните ваксини
Ситуацията с разпространението на коронавируса у нас и натискът върху лечебните заведения са под контрол
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Ситуацията с разпространението на коронавируса у нас и натискът върху лечебните заведения са под контрол
Следващата седмица ще бъдат тествани медицинските лица, ангажирани с детските и женски консултации
Гражданите трябва да се доверяват на сигурни източници на информация и да бъдат бдителни за съмнителни обекти и лица. Това се казва в специални указан...
Днес се проведе заседание на Оперативния щаб по сигурност и миграция под председателството на вицепремиера и министър на вътрешните работи Румяна Бъчв...
Изпълнителната и местната власт работят в синхрон за овладяване на бедствието заради снега в региона, беше общата констатация на кметовете, които учас...
София. Във връзка с усложнената оперативна обстановка в областите Видин, Бургас, Ямбол, Хасково и Сливен в Главна дирекция „Пожарна безопасност и защи...