Станишев и Оланд домакини на втора среща на върха в Париж
На 25 август в Париж ще се проведе среща на върха на премиерите и лидерите от Партията на европейските социалисти. Това е втора такава среща във френс...
Франция ще окаже подкрепа на Ирак в борбата срещу близкоизточната радикална групировка „Ислямска държава" чрез доставки на оръжия, предава AFP. Прези...
В първия ден от ключовата среща на върха на държавите от НАТО и партньорите на организацията във Варшава е подписана декларация за сътрудничество межд...
Меркел: ЕС е достатъчно силен, за да се справи с Брекзит Правителството на Германия ще предложи Великобритания да стане асоцииран член на ЕС, пише ме...
Златан Ибрахимович отново прояви своенравния си характер и обяви, че е по-полезен на Франция от нейния президент Франсоа Оланд, тъй като плаща по-голе...
В социалните мрежи плъзна снимка, която бе определена като кадъра на годината. Журналистът от Der Spiegel Mathieu von Rohr публикува в Twitter профил...
Новият външен министър на Франция е учител по немски и заклет германофил Предан на Оланд, но противник на Валс Миналата седмица френският президент...
Френският президент Франсоа Оланд и руският му колега Владимир Путин се споразумяха да "координират" своите въздушни удари в Сирия срещу джихадистите...
Френският президент Франсоа Оланд обяви, че ще се възползва от клаузата в договора за Европейския съюз (42,7), според която страна, членка на съюза, к...
Държавният секретар на САЩ Джон Кери изненадващо пристигна във Франция, за да изрази решимостта на двете страни да се борят с тероризма, съобщава Фран...
Франция е във война със страхливци, а не в сблъсък на цивилизации, защото тези убийци не са представители на някоя цивилизация. Това подчерта френския...
Петъчната кървава вечер в Париж предизвика милиони коментари по света. Ето и мненията на няколко известни българи. Плановете за бежанцитевече са п...
"Ние имаме нужда от всички, включително и от Русия. Европа трябва да се съвземе. Ние сме във война". Това каза бившият президент Никола Саркози след с...
Председателят на ПП АБВ Георги Първанов изпрати съболезнователна телеграма на Президента на Франция Франсоа Оланд, съобщиха от пресцентъра на ПП АБВ....
Почти едновременните атаки в Париж, които убиха поне 127 души и раниха над 180, са война, организирана от Ислямска държава. Това заяви президентът на...
След обръщението си към депутатите в Европейския парламент в Страсбург заедно с канцлера на Германия Ангела Меркел, френският президент Франсоа Оланд...
Ако не се обединим, това ще е краят на Европа, предупредиха президентът и Меркел Религиозният конфликт в Близкия изток създава опасност от тотална во...
Франция и Русия се разбраха за двата кораба "Мистрал", като Париж ще остави хеликоптероносачите за себе си, а на Москва ще върне по-рано изплатения ав...
Договорът за доставка на два френски десантни кораба „Мистрал" за руската флота между Франция и Русия, беше разтрогнат, съобщи BBC. Френското правите...